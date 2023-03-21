Общество 21 марта 2023, 12:15 Петербург предложил для «Диктанта Победы» около 80 площадок

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В Петербурге уже около 80 площадок подали заявки для проведения ежегодной исторической акции «Диктант Победы». Регистрация продолжается. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Акцию проведут 27 апреля по всей России. Все желающие смогут принять участие и пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны.

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Сегодня, 21 марта, стартовала регистрация площадок на сайте диктантпобеды.рф. Все желающие могут предложить локацию.

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В прошлом году Петербург проводил «Диктант Победы» на 200 площадках, в нем приняли участие около 14 тысяч человек. Те, кто не допустит ошибок в тесте, могут посетить парад Победы 9 Мая на Красной площади. А абитуриенты получают привилегии при поступлении.

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