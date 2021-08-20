Петербург получил 38 400 комплектов доз «Спутника V»

Санкт-Петербург получил партию вакцины «Спутник V». Всего на фармбазу доставили 38 400 комплектов доз. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе теперь есть большой запас разных препаратов. Местные жители могут выбрать тот, который им больше подходит для вакцинации.

«Настоятельно призываю сделать прививку тех, кто еще этого не сделал»6 — подчеркнул Беглов.