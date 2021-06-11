Петербург покажет счет матчей Евро-2020 воздушными шарами

В Санкт-Петербурге придумали, как сообщать гуляющим в центре города о результатах матчей Евро-2020. После каждой игры в небо запустят шары с указанием счета прошедшей игры.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев рассказал ТАСС, что шары вывесят на стрелке Васильевского острова.

«После каждой игры <…> будут подниматься шары с указанием счета прошедшего матча, чтобы их видели гуляющие по городу», — подчеркнул он.

Диаметр каждого надувного шара составит почти три метра. Их разместят возле Ростральных колонн. Флаги страны сборных, принимавших участие в матче, будут видны со стороны акватории Невы. С этого ракурса можно будет увидеть и счет.

С обратной стороны шары украсят современной символикой Санкт-Петербурга. На них изобразят бирюзовое солнце, которое указывает на северные широты и полярную ночь, и стилизованные достопримечательности города.

В Санкт-Петербурге проведут семь игр Евро-2020, в том числе встречу Бельгии и России 12 июня и матч Финляндия — Россия 16 июня. Северная столица примет и матч четвертьфинала 2 июля.

Откроют турнир Турция и Италия, напомнил сайт RT. Стартовые составы сборных уже известны. Победу на ЧЕ предрекают Франции.