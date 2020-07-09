Петербург поднялся в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов

Национальный инвестиционный рейтинг АСИ оценивает, как регионы стараются создать благоприятные условия для ведения бизнеса. Он рассчитывается на основе опросов предпринимателей. При его составлении учитывается скорость и легкость административных процедур, например, получение разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малых предприятий.

В 2020 году половина регионов улучшила свой интегральный индекс по сравнению с 2019-м. Среди них устойчивый рост второй год подряд показывают 31 субъект РФ. Об этом рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Несколько лет подряд аналитики отмечают зависимость между местом региона в рейтинге и объемом инвестиций на душу местного населения.

«Это говорит о том, что рейтинг является достаточно объективным инструментом мониторинга и управления инвестиционным климатом в стране», — заметила Чупшева.

Оценка рейтинга имеет отложенный эффект, заявила заместитель руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Юлия Лудинова. Сейчас виден результат работы предпринимательского сообщества и инвесторов, которую проводили в 2019 году.

Строительная отрасль переживает сложный период. Это слова генерального директора Setl Group Ильи Еременко. Тем не менее, по его мнению, в целом ситуация стабильная. Этому поспособствовали возможность продолжать строительство во время коронавирусных ограничений и государственная поддержка льготной ипотеки.