Петербург отменит обязательную самоизоляцию с 1 июня
Он отметил, что ситуация по распространению инфекции в городе остается непростой, но все идет к замедлению.
«За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей» — заявил Александр Беглов.
Он отметил, что решения об ослаблении должны быть выверены, взвешены, а также скоординированы с Ленинградской областью.
С 1 июня по 14 июня в обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Ношение масок и перчаток на улицах тоже только рекомендуется. Но в транспорте и в магазинах средства защиты придется надевать.
В городе начнут работать нотариальные и юридические конторы. В средствах индивидуальной защиты можно посещать кладбища.