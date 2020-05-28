Петербург отменит обязательную самоизоляцию с 1 июня

Он отметил, что ситуация по распространению инфекции в городе остается непростой, но все идет к замедлению.

«За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей» — заявил Александр Беглов.

Он отметил, что решения об ослаблении должны быть выверены, взвешены, а также скоординированы с Ленинградской областью.

С 1 июня по 14 июня в обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Ношение масок и перчаток на улицах тоже только рекомендуется. Но в транспорте и в магазинах средства защиты придется надевать.

В городе начнут работать нотариальные и юридические конторы. В средствах индивидуальной защиты можно посещать кладбища.