Петербург отказался от парада в День полного освобождения Ленинграда от блокады

Председатель Комитета по социальной политике Александр Рыженков рассказал, что 27 января мероприятия пройдут на Пискаревском, Богословском, Серафимовском и Смоленском кладбищах, а также в других местах захоронений.

На Дворцовой площади проведут интерактивную программу с кашей, чаем и ретроавтомобилями. Однако от парада в этом году отказались.

В БКЗ «Октябрьский» в этот день пройдет праздничный концерт, в 21:00 запланирован фейерверк.

«Каждая годовщина — это святая дата для нашего города, с каждым годом ветеранов становится все меньше», — признал Ржаненков.

Губернатор Александр Беглов отметил, что большая часть мероприятий пройдет вне помещений и призвал позаботиться о том, чтобы участники не мерзли.

Также сообщается, что 26–28 января во всем общественном транспорте Санкт-Петербурга ветеранам обеспечат бесплатный проезд.