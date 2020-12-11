Петербург останется без общественного транспорта в рождественскую ночь

Там уточнили, что 1 и 7 января метро и наземный транспорт города работать не будут.

Изначально власти города планировали разрешить движение транспорта в рождественскую ночь, чтобы жители могли добраться до православных храмов. Однако сейчас это решение отменили.

В комитете отметили, что 31 декабря транспорт будет работать по обычному расписанию будних дней. Завершение работы пройдет по графику.

На время зимних каникул, с 1 по 10 января, метро и наземный транспорт будут работать по графику выходного дня.

Ухудшение эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге заставило власти идти на ужесточение мер. На минувшей неделе губернатор города Александр Беглов одобрил закрытие метро в ночь с 31 декабря на 1 января и разрешил не выпускать в рейсы ночные автобусы.

Следующим шагом стали ограничения работы заведений общественного питания. Сначала им запретили работать с 23:00 до 6:00. Но после приняли более жесткие меры и потребовали полностью остановить обслуживание с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января запретили пускать клиентов после 19:00.

Владельцы баров устроили протест и выложили в Сети «Карту сопротивления», где указали адреса заведений, которые не намерены подчиняться требованиям властей. Туда пришли с проверкой следователи и завели два уголовных дела за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В минувший четверг авторы закрыли сайт и заявили, что власти их услышали и теперь ограничения начнут вводить после согласования с бизнесом.

Сегодня в Смольном заявили, что рассматривают возможность разрешить кафе и ресторанам открыть зимние террасы. Кроме того, Фонд микрокредитов для бизнеса увеличат на 500 миллионов рублей.