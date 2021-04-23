Петербург опубликовал вакансии котоситтера и пятновыводчика

Составлен список необычных вакансий, которые опубликовали в Санкт-Петербурге в апреле. Его подготовили аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада, сообщило ИА «Невские новости».

Страховая компания ищет актуария — специалиста по страховой математике за 100-120 тысяч рублей до вычета налога. Соискатель должен знать, как рассчитываются страховые резервы по страхованию «не жизни».

В компании-сервисе по уходу за животными предлагают два рабочих места. Там ищут котоситтера и догситтера. Первому готовы платить не менее 30 тысяч рублей, второму — до 40 тысяч. Обязанности: прогулки, уход за шерстью животных, кормление и фотоотчеты.

Руководство одного из отелей Северной столицы срочно ищет пятновыводчика секции униформы. Будущему сотруднику предстоит избавляться от пятен на текстильной мебели, столовом и постельном белье, а также чистить личные вещи гостей отеля, если им это потребуется.

Садовник-водитель требуется в ландшафтной индустрии. Среди обязанностей числятся развозка бригады садовников на Mercedes Sprinter или на легковом автомобиле, уход за садами клиентов. Также нужно поливать и стричь газоны и растения. За этот труд предлагают 40-50 тысяч рублей.

В целом количество вакансий в марте и апреле возросло по сравнению с январем и февралем. Большинство предложений — в сферах продаж, IT, производства и строительства.