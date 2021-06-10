Петербург оказался лучшим городом России по доступности кафе

Петербуржцам нужно пройти менее 200 метров, чтобы оказаться в кафе. Таким образом, Санкт-Петербург занял первое место среди городов, где кафе находится ближе всего к дому.

Об этом говорят результаты исследования сервиса 2ГИС, которые есть в распоряжении РБК.

Аналитики рассчитывали медианное расстояние от многоквартирных домов до объектов общепита и фитнес-клубов в 25 крупнейших городах России.

Петербуржцев в среднем отделяет всего 196 метров от ближайшего кафе. Жителей Владивостока — 244 метра, а сочинцев — 247 метров. Самый большой путь приходится проделывать жителям Воронежа, Волгограда и Омска — более 370 метров в каждом из этих городов.

Лидером по доступности фитнес-клубов стал Иркутск, спортивные залы находятся примерно в 290 метрах от жилых домов. На втором месте Владивосток — 317 метров, на третьем — Тюмень (321 метр). Дальше всего, по данным рейтинга, находятся спортзалы в Самаре (508 метров), Казани (514 метров) и Якутске (600 метров).

Тем временем сервис по поиску работы назвал города России с самыми счастливыми жителями. По результатам исследования, больше всего своей жизнью довольны люди в Москве.