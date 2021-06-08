Петербург оказался лидером по числу пьяных преступлений

В Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске среди остальных регионов России происходит больше всего преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Почти половина противоправных действий — дебош и открытые конфликты.

«Проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 годы и увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, растет, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург», — рассказали РИА «Новости» специалисты компании Delta Системы безопасности.

В культурной столице России количество преступлений на пьяную голову выросло в прошлом году по сравнению с 2019 на 23%. С начала 2021 года уже зарегистрировано около 20% таких преступлений от всех правонарушений в городе.

На втором мете антирейтинга расположились Москва и Челябинск. При этом в столице рост преступлений в 2020 году по отношению к предыдущему году составил 26%, а в Челябинске — всего 2%. Эксперты предполагают, что высокие темпы роста преступлений, совершенных в пьяном состоянии, можно объяснить жесткими карантинными мерами из-за пандемии. На третьем месте оказалась Самара. В пятерку также вошли Нижний Новгород и Казань.

Самые низкие показатели преступлений на пьяную голову оказались в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане.

Результаты исследования показали, что чаще всего регистрируются в полиции дебоши и открытые конфликты. На их долю приходится около 47% от общего числа правонарушений. Кражи и их попытки на втором месте — 20-21%, замыкают тройку нарушения общественного порядка — 13-15%.