Петербург обогнал Москву по числу заболевших ковидом за сутки

В Северной столице статистика по заболевшим коронавирусом снова пошла вверх. Установлено, что за последние сутки там заразились 1312 человек. Это самый высокий показатель среди всех регионов России. Об этом написал Piter.TV.

В то же время в Москве за минувшие 24 часа зафиксировано на 90 случаев меньше. В Петербурге же количество заболеваемости за последнюю неделю не совсем стабильное. Однако в целом статистика говорит, что цифры снижаются.

За время пандемии в городе выявлено 577 655 случаев COVID-19. От вируса умерли 20 617 человек.