Санкт-Петербург стал свадебной фабрикой России. Именно в этом городе, как подсчитал Росстат, браки заключают чаще всего.

В среднем в 2019 году в России заключали 6,3 брака на 1000 человек населения, это на одну десятую больше, чем в 2018-м, но все еще достаточно мало. Как отметил RT, за последние 10 лет количество браков становится все меньше и меньше. Для сравнения в 2009 году на тысячу человек приходилось 8,46 брака.

Есть тенденция и по регионам. В Санкт-Петербурге на тысячу человек заключалось в 2019 году 8,7 брака. Это самый высокий показатель в России. Ему немного уступают Севастополь и Камчатка — 8,4 и 7,7 брака соответственно.

Хуже всем со свадьбами в Ингушетии — 3,9. На втором месте внезапно оказалась Ленинградская область (4,1) — видимо, оттуда все ездят заключать браки в Петербург. Мало браков заключают в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Сокращение числа браков, как и падение рождаемости, связано с тем, что сейчас за создание семьи отвечает малочисленное поколение 90-х.

«Последнее самое многочисленное поколение — это поколение конца 80-х. Его сменило малочисленное поколение 90-х годов, и вот это поколение сейчас находится в том возрасте, когда люди традиционно вступают в брак. Это возраст, условно, от 25 до 35 лет», — отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.