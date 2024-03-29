Общество 29 марта 2024, 15:12 Петербург и Ленобласть совместно создадут особо охраняемые природные территории

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Петербург и Ленобласть договорились создать сопредельтные особо охраняемые природные территории (ООПТ). Об этом сообщил АБН24 со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Окончательное решение о создании ООТП приняли в рамках проведения XXIII Международного экологического форума «Экология большого города». На нем и подписали соглашение представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга и комитета по природным ресурсам Ленобласти.

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Как добавил RT, ведомства вместе создадут совместные трансграничные экологические маршруты.

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