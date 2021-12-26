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    26 декабря 2021, 13:56

    Петарды, горы посуды и пьяные люди. Россияне рассказали, что их раздражает в Новый год

    Опрос SuperJob: взрывы петард и пьяные люди раздражают россиян в Новый год больше всего

    Ольга Назаркина

    Взрывы петард и праздничных фейерверков и нетрезвые люди раздражают россиян на Новый год больше всего. Опрос провели специалисты SuperJob.

    Петарды, горы посуды и пьяные люди. Россияне рассказали, что их раздражает в Новый год

    По данным исследования, шум от пиротехники утомляет каждого пятого россиянина. Каждому десятому не нравится множество нетрезвых людей вокруг, сообщило РИА «Новости».

    Также респонденты (7%) указали на раздражающую их новогоднюю телепрограмму. Еще 3% опрошенных нервирует недостаток сна из-за празднования в ночное время. Были и те, кто признался, что их раздражает одиночество на Новый год (2%), такое же количество участников опроса заявили, что им, наоборот, жаль, что праздник проходит слишком быстро.

    Среди других причин для раздражения в новогодние праздники россияне назвали дополнительные расходы, плохую мобильную связь, слишком большое количество еды, грязную посуду, дорогое такси и звонки с поздравлениями. Чуть более четверти опрошенных (28%) заявили, что их в Новый год ничего не раздражает.

    В исследовании приняли участие 1600 жителей из всех округов страны.