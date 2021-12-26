Петарды, горы посуды и пьяные люди. Россияне рассказали, что их раздражает в Новый год

Взрывы петард и праздничных фейерверков и нетрезвые люди раздражают россиян на Новый год больше всего. Опрос провели специалисты SuperJob.

По данным исследования, шум от пиротехники утомляет каждого пятого россиянина. Каждому десятому не нравится множество нетрезвых людей вокруг, сообщило РИА «Новости».

Также респонденты (7%) указали на раздражающую их новогоднюю телепрограмму. Еще 3% опрошенных нервирует недостаток сна из-за празднования в ночное время. Были и те, кто признался, что их раздражает одиночество на Новый год (2%), такое же количество участников опроса заявили, что им, наоборот, жаль, что праздник проходит слишком быстро.

Среди других причин для раздражения в новогодние праздники россияне назвали дополнительные расходы, плохую мобильную связь, слишком большое количество еды, грязную посуду, дорогое такси и звонки с поздравлениями. Чуть более четверти опрошенных (28%) заявили, что их в Новый год ничего не раздражает.

В исследовании приняли участие 1600 жителей из всех округов страны.