Пет-терапию запустили для детей в Новом Уренгое

В Новом Уренгое для детей запустили специальную практику, которая называется пет-терапия. Она учит детей социализации и уверенности в себе, написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на слова зоозащитницы Крис Нормы.

Данная терапия, по словам эксперта, снижает тревожность, укрепляет нервную систему и повышает иммунитет. Детям во время занятий рассказывают, что собаки — это не враги, а друзья человека, и они платят добром за добро.

«Они — наше будущее, и очень хочется, чтобы они росли правильными людьми. Понимали природу, понимали окружающий мир, уважали всех жителей этой планеты Земля», — отметила Норма.

Первые ребята уже прошли занятие в центре социального обслуживания. Там у них есть возможность не только научиться правильно общаться с животными, но и получать позитивные эмоции.

Как считают зоозащитники, питомцы помогают стать детям более расслабленными, спокойными, уверенными в себе, а также улучшить навыки общения и социализации.