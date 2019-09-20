Пестициды нашли в детском яблочном пюре
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования Роскачества, специалисты обнаружили в пюре очень малое количество пиримитанила, который используется для уничтожения плодовой плесени, а также следы пропаргита — пестицида, при помощи которого борются с клещами.
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Исследование проводили по 148 пунктам показателей безопасности и 36 качества.
Роскачество протестировало детское яблочное пюре от российских, белорусских, польских, чешских и сербских производителей. В каком пюре нашли пестициды, не указывается.
В организации также рассказали, как выбрать качественное пюре. По словам специалистов, в этом продукте не должно быть искусственных красителей, консервантов и специй.
А в гомогенизированном пюре (сильно измельченном), которое предназначено для питания младенцев до шести месяцев, в составе не должно быть даже сахара или соли.