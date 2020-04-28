Пестициды и мышьяк нашли в магазинных чипсах

Многие предпочитают обходить чипсы стороной из-за большого содержания жира и соли. Но в хрустящем картофеле иногда скрываются куда более опасные вещества. Специалисты Роскачества провели исследование и нашли в чипсах кадмий, мышьяк и пестициды.

Для исследования эксперты взяли картофельные, злаковые и овощные чипсы нескольких популярных торговых марок. В некоторых пачках нашли кадмий и мышьяк, относящиеся к опасным веществам. Первый из них может накапливаться в организме и вызывать тяжелые дисфункции. Допустимое содержание кадмия не более 0,03 миллиграмма на килограмм, мышьяка — 0,2 миллиграмма на килограмм.

«Кадмий выявлен в картофельных чипсах четырех торговых марок: Pomsticks (0,31), Lorenz (0,13), „Московский картофель“ (0,064), Kracks (0,061). Содержание кадмия максимально в чипсах Pomsticks, оно превышает предельно допустимый уровень в 10 раз», — сказано в исследовании Роскачества.

Сразу превышение нормы кадмия и мышьяка обнаружили в свекольных чипсах «Здороведа». Еще продукцию проверили на наличие 420 пестицидов. Следы хлорпрофама нашли в чипсах девяти марок, имидаклоприда — в двух, пропамокарба и пиримифос-метила — в двух.

«Ни следа пестицида нет только в четырех торговых марках из исследованных 16 — это кукурузные чипсы Santa Maria и Carambas, свекольные чипсы Kiwa, картофельные Pringles», — отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты не выявили в чипсах бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесеней.

Ранее диетологи посоветовали не выбирать для перекуса чипсы или печенье. Предпочтение лучше отдать йогурту, фруктам или протеиновому коктейлю.