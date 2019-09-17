Песочный дворик и тренажеры. Новые детские площадки открыли в Люберцах

Три детские площадки открылись в городском округе Люберцы. Все игровые комплексы отвечают современным стандартам — они интересные, а главное, безопасные.

Самая большая площадка находится в поселке Октябрьский. На ней обустроили 450 квадратных метров безопасного резинового покрытия. На территории находятся песочный дворик, тренажеры, опоры освещения и системы видеонаблюдения. По словам местных властей, некоторые из детских площадок появились на месте уже морально устаревших.

Источник фото: телеканал «360»

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«Всего в этом году в Октябрьском будет семь таких игровых комплексов. Здесь, понимаете, даже комплексное благоустройство идет, здесь идет освещение, здесь будет камера видеонаблюдения», — прокомментировал Геннадий Мушанов, начальник территориального управления Томилино-Октябрьский.

На этом благоустройство городского округа Люберцы не заканчивается. До конца года здесь появятся больше 50 спортивных и 60 детских площадок.