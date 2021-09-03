Песню «Третье сентября» четыре часа крутили на тюменском радио

Песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и ее кавер-версии на четыре часа запустили в эфир тюменской радиостанции Dipol.FM. Оригинал включали после знаковых моментов.

Представитель вещателя рассказал РИА «Новости», что песня звучала в начале каждого часа после новостей и рекламы. Ее разбавляли каверами и ремиксами.

«Поскольку сама по себе песня лиричная, а мы — радиостанция танцевальная, энергичная, хотелось добавлять драйва», — пояснил программный директор Dipol.FM Роман Ильич.

Композицию на радио ставят в утреннее шоу «Контора» третий год подряд. Слушатели уже относятся к этому как к традиции и публикуют в соцсетях тематические видео.

Радиостанция, добавил Ильич, не впервые экспериментирует. Благодаря этому она периодически попадает в информационные ленты.

«Аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конек и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными», — подчеркнул программный директор Dipol.FM.

В следующем году редакции предстоит придумать, как отпраздновать дату в четвертый раз. В 2022-м 3 сентября выпадает на субботу. Популярность песни Шуфутинского будет только нарастать.