Песню про Пескова исполнили в юбилейном выпуске КВН

Участники юбилейного выпуска КВН исполнили песню про пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Песню показали в эфире Первого канала.

«Где ваш босс, в пути? Он сейчас в Кремле один, решает много сложных проблем. Шесть пропущенных у вас, он вас ищет целый час, а вы кайфуете на КВН», — говорится в тексте песни.

Песков в это время сидел в жюри, он посмеялся над песней, сообщило РИА «Новости».

КВН отметил юбилей 8 ноября — ровно 60 лет. 8 ноября 1961 года первый выпуск программы показали в эфире Центрального телевидения.

«Вечер веселых вопросов» — так называлась передача, ставшая прообразом КВН. Впервые она вышла в эфир в 1957 году. Участие зрителей, на чьи вопросы отвечали ведущие, для советского телевидения было совершенно новым форматом. Ее выпускала молодежная редакция ЦТ, основанная журналистом Сергеем Муратовым.

«Веселые вопросы» прожили недолго. Передачу закрыли после третьего выпуска, когда во время эфира толпа людей смела милиционеров и прорвалась в студию. Трансляцию оборвали, редакцию закрыли.