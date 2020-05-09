Песня «Священная война» прозвучала с минаретов мечетей в Махачкале. Это объяснили ошибкой
«Священная война» и другие песни военных лет играли через громкоговорители, установленные на 106 объектах в городах республики, в том числе и на минаретах трех мечетей в Махачкале.
Муфтият Дагестана выпустил специальное заявление по поводу случившегося. Из него следует, что администрации мечетей никак не связаны с включенной музыкой.
«Песни звучали из рупоров МЧС республики, которые были установлены на минаретах по просьбе министерства», — говорится в заявлении.
Оказалось, что «Священную войну» включили представители МЧС. Сотрудники подтвердили, что песня прозвучала из оборудования ведомства. Однако они признали это ошибкой.
«Использование данных мечетей не предполагалось, была совершена ошибка», — сказали в МЧС.
Региональное министерство включило песни, чтобы «отдать дань уважения воинскому и трудовому подвигу нашего народа».