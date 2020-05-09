Песня «Священная война» прозвучала с минаретов мечетей в Махачкале. Это объяснили ошибкой

Патриотическая песня периода Великой Отечественной войны «Священная война» прозвучала с минаретов мечетей в Махачкале в День Победы. Оказалось, что композицию запустили представители МЧС.

«Священная война» и другие песни военных лет играли через громкоговорители, установленные на 106 объектах в городах республики, в том числе и на минаретах трех мечетей в Махачкале.

Муфтият Дагестана выпустил специальное заявление по поводу случившегося. Из него следует, что администрации мечетей никак не связаны с включенной музыкой.

«Песни звучали из рупоров МЧС республики, которые были установлены на минаретах по просьбе министерства», — говорится в заявлении.

Оказалось, что «Священную войну» включили представители МЧС. Сотрудники подтвердили, что песня прозвучала из оборудования ведомства. Однако они признали это ошибкой.

«Использование данных мечетей не предполагалось, была совершена ошибка», — сказали в МЧС.

Региональное министерство включило песни, чтобы «отдать дань уважения воинскому и трудовому подвигу нашего народа».