Песня для освободителя. Волонтеры устроили концерт для ветерана из Серебряных прудов

Участники концертной программы пришли в гости к ветерану Александру Новичкову. Они устроили обладателю медали «За боевые подвиги» домашний праздник, так как массовые мероприятия отменены из-за режима самоизоляции на фоне коронавируса. «360» узнал военный путь жителя Подмосковья.

День Победы в 1945 году Новичков встретил в Москве. Спустя 75 лет добровольцы устроили концерт под окнами ветерана в родном поселке Успенский городского округа Серебряные пруды. Участники праздничного коллектива пели: «На касках дождь и на броне,/ но Маршал Жуков на коне,/ конец войне, парад Победы!».

На вопрос о самочувствии ветеран отвечает: «Лучше всех!».

Источник фото: телеканал «360»

На фронт Новичков попал по распределению после окончания Школы фабрично-заводского обучения. В сентябре 1942 года участник ВОВ окончил подготовку и попал в ряды дивизии добровольцев-сибиряков в Новосибирске.

«Мы думали, что нас на Ленинградский фронт пошлют, тут вот забыл, в каком пункте были, говорили, что Сталин приедет сам принимать. Может быть и был, не знаю», — вспомнил он.

Оттуда Новичков потом отправился на Калининский фронт.

Источник фото: телеканал «360»

Ветеран получил три ранения. Он потерял глаз, а пулю в плече не стали извлекать.

В 1943 году мужчину отправили на восстановительные работы в Сталинград. А после он уехал в Москву для ремонта электрооборудования. В столице участник войны узнал о награждении медалью «За боевые заслуги». В ноябре 1945-го ветеран вернулся домой, где и живет до сих пор.

Источник фото: телеканал «360»

В Серебряных прудах существует «Маршальский треугольник». Этот проект посвящен трем полководцам: Михаилу Катукову, Кириллу Мерецкову и Василию Чуйкову. Они родились в близлежащих населенных пунктах, знали друг друга. На малой родине каждого основаны музеи их памяти.

«Маршальский треугольник» в г. о. Серебряные пруды