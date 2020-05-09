Песня для освободителя. Волонтеры устроили концерт для ветерана из Серебряных прудов
День Победы в 1945 году Новичков встретил в Москве. Спустя 75 лет добровольцы устроили концерт под окнами ветерана в родном поселке Успенский городского округа Серебряные пруды. Участники праздничного коллектива пели: «На касках дождь и на броне,/ но Маршал Жуков на коне,/ конец войне, парад Победы!».
На вопрос о самочувствии ветеран отвечает: «Лучше всех!».
На фронт Новичков попал по распределению после окончания Школы фабрично-заводского обучения. В сентябре 1942 года участник ВОВ окончил подготовку и попал в ряды дивизии добровольцев-сибиряков в Новосибирске.
«Мы думали, что нас на Ленинградский фронт пошлют, тут вот забыл, в каком пункте были, говорили, что Сталин приедет сам принимать. Может быть и был, не знаю», — вспомнил он.
Оттуда Новичков потом отправился на Калининский фронт.
Ветеран получил три ранения. Он потерял глаз, а пулю в плече не стали извлекать.
В 1943 году мужчину отправили на восстановительные работы в Сталинград. А после он уехал в Москву для ремонта электрооборудования. В столице участник войны узнал о награждении медалью «За боевые заслуги». В ноябре 1945-го ветеран вернулся домой, где и живет до сих пор.
В Серебряных прудах существует «Маршальский треугольник». Этот проект посвящен трем полководцам: Михаилу Катукову, Кириллу Мерецкову и Василию Чуйкову. Они родились в близлежащих населенных пунктах, знали друг друга. На малой родине каждого основаны музеи их памяти.