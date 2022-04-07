Второй ежегодный открытый дистанционный (online) военный и патриотический музыкальный конкурс — «Песни военных лет!», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую державу», состоится 9 мая.

Основной целью является: усиление работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в столь нелегкое для страны время, когда угроза военного вторжения в нашу страну становится явной со стороны вооруженных сил Североатлантического блока НАТО, разворачивающего по периметру нашего государства военные базы. Задачей Конкурса является: поднятие престижа службы в вооруженных силах Российской Федерации.

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ; Министерства обороны Российской Федерации; Генерального Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга; Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Межрегиональной общественной организации «СоветГероев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы СанктПетербурга и Ленинградской области».