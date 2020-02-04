«Можно использовать на допросах»: песни из советских мультиков назвали травмирующими

«Пусть мама услышит, пусть мама придет» — каждый из нас слышал строчки этой известной песенки мамонтенка из мультфильма. Оказалось, что история маленького потеряшки не просто грустная, а может даже травмировать психику. Таким мнением поделились пользователи Сети и вспомнили другие подобные советские песни.

«Песенка мамонтенка — это самая травмирующая *** (вещь — прим. ред.) в мире, ее нужно запретить на всех уровнях и во всех государствах, она не имеет права на существование, от нее хочется захлебнуться слезами и умереть от безысходности», — написала в Twitter одна из пользовательниц.

Всего за два дня твит собрал кучу комментариев и более 25,5 тысячи лайков. Подписчики согласились с мнением автора и отметили, что песенка мамонтенка не такая безобидная, как кажется.

«Каждый раз под нее начинается приступ тревожного состояния. В душе все переворачивается, рыдаю до боли», — поделилась девушка.

«Ее можно использовать на допросах, знаете, довести человека до того уровня, чтоб он, захлебываясь слезами, говорил, что все расскажет, только выключите эту песню», — предложил другой подписчик.

Список травмирующих песен не закончился только на мультике «Мама для мамонтенка». Комментаторы вспомнили и другие композиции, которые врезались им в память.

«А еще песенка котят из мультфильма „Кошкин дом“. Она способна вогнать в депрессию и довести до суицида любого за одно прослушивание», — сказала пользовательница.

Предложили запретить и песню «Земля, Земля — я Юпитер», «У пони длинная челка», «Лошади в океане», «Прекрасное далеко» — и это еще не весь список.

«По-моему, такие песни специально заставляли писать в ГУЛАГе, когда автору максимально *** (плохо — прим. ред.)», — заключили в Twitter.