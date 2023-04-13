Общество 13 апреля 2023, 12:49 Пескова порадовала консолидация россиян вокруг Путина Пресс-секретарь Песков назвал главным настроением в России консолидацию РИА «Новости»

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Российское общество объединилось вокруг президента Владимира Путина на фоне сложившейся ситуации в стране. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал консолидацию главным настроением среди людей, сообщила «Мастерская новых медиа».

«Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны», — сказал он.

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Дмитрий Песков хотел бы видеть информационную повестку дня не такой болезненной и чрезмерно эмоциональной, но признал, что это невозможно — ее определила серьезность момента. Официальный представитель Кремля назвал главным и самым приятным ощущение единения в обществе.

Он выразил уверенность в успешном исходе спецоперации. Представитель администрации президента заявил, что вовлеченность НАТО только затянет конфликт, но не повлияет на общий результат кампании.