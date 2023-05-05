Общество 05 мая 2023, 13:07 Песков затруднился сформулировать позицию Кремля по вопросу регулирования Telegram-каналов Представитель Кремля Песков: позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет piqsels

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформировали позицию по вопросу регулирования деятельности Telegram-каналов. Об этом написало РИА «Новости».

«Нет пока какой-то сформулированной позиции», — сообщил Песков журналистам.

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Проанализировать деятельность Telegram-каналов предложил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, при необходимости нужно ввести для них регулирование как для других СМИ, поскольку каналы по смыслу и содержанию их деятельности очень похожи на традиционные средства массовой информации. Фадеев добавил, что сейчас обычные СМИ работают по закону, который предполагает ответственность за клевету, вранье, нарушение тайны.

Глава СПЧ также предложил отказаться от «Википедии». Причиной он назвал политизированность этого онлайн-ресурса.