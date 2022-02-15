Песков заразился «омикроном» перед Олимпиадой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заразился «омикроном» перед Олимпиадой. По его словам, ковид он перенес легко, но пришлось соблюдать ограничения.

О своей болезни представитель Кремля сообщил Telegram-каналу Baza. Он уточнил, что провел восемь дней на удаленке.

Источники Baza уточнили, что у Пескова выявили штамм «омикрон», но ковид протекал в легкой форме. Пресс-секретарь не стал комментировать свое состояние, только подтвердил, что действительно перенес ковид.

Открытие Олимпийских игр в Пекине прошло 4 февраля — на стадионе «Птичье гнездо». Его посетил президент Владимир Путин. Он прибыл в КНР с однодневным визитом и перед тем, как отправиться на церемонию, провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Олимпиада будет проходить до 20 февраля. Пока в общем медальном зачете лидирует Норвегия. Россия на девятой строчке. В активе нашей сборной 20 наград: четыре золота, семь серебряных медалей и девять бронзовых.