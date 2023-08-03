Важное 03 августа 2023, 19:18 Песков заявил о попытках России решить вопрос Донбасса мирным путем Представитель Кремля Песков: Россия сделала все для сохранения прав Донбасса мирным путем РИА «Новости»

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Россия приложила максимальные усилия для мирного и дипломатического урегулирования, чтобы отстоять права Донбасса после государственного переворота на Украине в 2014 году, когда к власти пришли националисты. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с участниками смены «Убеждать» на форуме «Территория смыслов».

Он подчеркнул, что жители Донбасса прекрасно понимали, к чему может привести приход к власти людей с националистическими взглядами. Поэтому сам момент оказался чрезвычайно сложным.

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«Когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия со своей стороны сделала все, чтобы не допустить боевых столкновений, и добивалась выхода на мирное урегулирование через политико-дипломатические методы — чтобы защитить права жителей Донбасса.

Россия, Украина, Германия и Франция в феврале 2015 года заключили Второе Минское соглашение для урегулирования конфликта в Донбассе. После президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм поэтапной реализации по предоставлению регионам Донбасса особой автономии и проведения выборов на этой территории.

В декабре 2021 года Украина снова начала стягивать войска к линии соприкосновения. Из Донецкой и Луганской народных республик провели экстренную эвакуацию мирного населения в Россию.

После начала специальной военной операции бывший канцлер Германия Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что Второе Минское соглашение предназначалось для затягивания времени, чтобы Украина нарастила свою армию.