Общество 06 апреля 2023, 18:11 Песков заявил, что Россия не даст Белоруссию в обиду Представитель Кремля Песков: Россия не может дать Белоруссию в обиду РИА «Новости»

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Россию и Белоруссию окружают недружественные страны, которые могут себя вести крайне непредсказуемо, поэтому РФ в обиду соседнее государство не даст. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду», — сказал пресс-секретарь президента России.

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Он также отметил, что в нынешних неблагоприятных условиях, необходимо принимать «меры предосторожности».

Президент России Владимир Путин сообщил о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Стороны будут усиливать сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Глава государства пояснил, что в документе сформулируют основополагающие задачи взаимодействия России и Белоруссии «в свете растущей напряженности на внешних границах».