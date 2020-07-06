Песков заявил, что РФ продолжит помогать ДНР и ЛНР

Представитель Кремля выразил сожаление, что пока не удается существенно приблизится к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Незалежной. Поэтому Россия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь населению ДНР и ЛНР.

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что ранее экс-премьер ДНР и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины.