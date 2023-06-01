Важное 01 июня 2023, 11:47 Песков заявил, что Путин постоянно получает доклады о ситуации в Белгородской области Представитель Кремля Песков: Путину постоянно докладывают о ситуации в Шебекине Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады от Минобороны, погранслужбы ФСБ, МЧС и властей Белгородской области по ситуации в Шебекине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря главы государства, Путина информируют не только об обстановке в населенном пункте, но и о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением.

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Вооруженные силы Украины начали массированный обстрел Шебекина из РСЗО «Град» ночью 1 июня. В результате пострадали восемь человек. Жителей из приграничных территорий вывезут в безопасное место, когда прекратится огонь. Для школьников из Шебекинского округа отменили сдачу единого государственного экзамена по математике.

Под удар украинских войск попало село Новопетровка Валуйского городского округа, ранения получили два учителя школы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Осколки снарядов также выбили стекла и повредили фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домах.