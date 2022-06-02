Песков заявил, что правительство не изменило отношение к смертной казни

Вопрос о возвращении смертной казни в российскую исправительную систему не входит в список тем, обсуждаемых в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — сказал он.

Также Песков отметил, что отношение российских властей к отмене моратория на смертную казнь «никак не менялось».

Подобные заявления ранее сделали депутат Госдумы зампредседателя парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Он сказал, что в России невозможно применять практику смертной казни, поскольку нет соответствующей системы исполнения наказаний. Такое заявление Синельщиков сделал в интервью «Газете.Ru». Таким образом он прокомментировал слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева об отсутствии ограничений для отмены моратория на смертную казнь.