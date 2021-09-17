Песков заявил, что пока не может говорить о сроках самоизоляции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может назвать точных сроков окончания самоизоляции главы государства. Решение о работе в таком режиме президент принял из-за того, что в его окружении сразу несколько человек заболели ковидом.

По словам Пескова, сроки самоизоляции Путина пока не известны, сообщило РИА «Новости».

«Пока точно не могу вам сказать», — сказал представитель Кремля.

Ранее он объяснил, что коронавирусом в окружении президента заразились в основном сотрудники, которые обеспечивали его работу и жизнедеятельность. При этом Песков уточнил, что сам Путин прошел тестирование и работает в обычном режиме.

Несмотря на случаи заболевания сотрудников, пресс-секретарь главы государства заверил, что людей для обеспечения безопасности и работы президента сейчас хватает.