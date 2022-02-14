Песков заявил, что информации об угрозах жизни Зюганова и Жириновского нет

До Кремля не доходили заявления врачей или Минздрава о том, что жизни и здоровью лидеров ЛДПР и КПРФ Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову что-то угрожает. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, мы знаем, что они госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью. Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно, тьфу-тьфу. Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову», — сказал Песков журналистам.

Ранее в Минздраве рассказали, что состояние лидера ЛДПР стабильное, он продолжает лечиться от COVID-19. Однако СМИ писали, что пока о выписке из больницы речь не идет.

Представителя КПФР Геннадия Зюганова отвезли в больницу с признаками ОРВИ. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщал СМИ, что поражения легких обследование лидера партии не показало, но политик решил пару дней провести в больнице для профилактики — так ему порекомендовал сделать врач.