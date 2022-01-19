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    19 января 2022, 13:11

    «Нет полномочий вторгаться»: Песков высказался о крестинах внуков Путина

    Песков заявил, что ничего не знает о крещении внуков Путина

    Максим Зинкин

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что не знает о том, крещеные ли внуки у главы государства. Его слова привела «Газета.ru».

    «Нет полномочий вторгаться»: Песков высказался о крестинах внуков Путина

    По словам Пескова, подобные вопросы являются территорией личного пространства человека.

    «У меня нет полномочий и намерений туда вторгаться», — заявил он.

    Также Песков сказал, что Надежда, дочь его и Татьяны Навки, является крещеной.

    «Хотя это тоже мое личное пространство», — подчеркнул пресс-секретарь.

    Ранее Песков заявил, что Путин планирует искупаться в проруби на Крещение 19 января, точное место купели пока не известно.

    В этом году в Московской области подготовили более 200 иорданей. Каждая из них проверена сотрудниками МЧС на безопасность, а также оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой. Возле каждой площадки дежурят спасатели и врачи.

    Крещение Господне — православный праздник, он празднуется в ночь с 18 на 19 января. Искупаться в водоеме разрешается еще три последующих дня.