«Нет полномочий вторгаться»: Песков высказался о крестинах внуков Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что не знает о том, крещеные ли внуки у главы государства. Его слова привела «Газета.ru».

По словам Пескова, подобные вопросы являются территорией личного пространства человека.

«У меня нет полномочий и намерений туда вторгаться», — заявил он.

Также Песков сказал, что Надежда, дочь его и Татьяны Навки, является крещеной.

«Хотя это тоже мое личное пространство», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что Путин планирует искупаться в проруби на Крещение 19 января, точное место купели пока не известно.

В этом году в Московской области подготовили более 200 иорданей. Каждая из них проверена сотрудниками МЧС на безопасность, а также оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой. Возле каждой площадки дежурят спасатели и врачи.

Крещение Господне — православный праздник, он празднуется в ночь с 18 на 19 января. Искупаться в водоеме разрешается еще три последующих дня.