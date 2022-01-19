«Нет полномочий вторгаться»: Песков высказался о крестинах внуков Путина
Песков заявил, что ничего не знает о крещении внуков Путина
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что не знает о том, крещеные ли внуки у главы государства. Его слова привела «Газета.ru».
По словам Пескова, подобные вопросы являются территорией личного пространства человека.
«У меня нет полномочий и намерений туда вторгаться», — заявил он.
Также Песков сказал, что Надежда, дочь его и Татьяны Навки, является крещеной.
«Хотя это тоже мое личное пространство», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Песков заявил, что Путин планирует искупаться в проруби на Крещение 19 января, точное место купели пока не известно.
В этом году в Московской области подготовили более 200 иорданей. Каждая из них проверена сотрудниками МЧС на безопасность, а также оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой. Возле каждой площадки дежурят спасатели и врачи.
Крещение Господне — православный праздник, он празднуется в ночь с 18 на 19 января. Искупаться в водоеме разрешается еще три последующих дня.