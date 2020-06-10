Песков высказался об олигархах в России

Лукашенко заявил, что оппозиционеров в Белоруссии спонсируют российские олигархи. Песков прокомментировал предположение белорусского лидера и подчеркнул, что в России никаких олигархов нет.

«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что олигархами принято называть бизнесменов, которые при помощи капитала влияют на политику, преследуя собственные цели.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что олигархи из России дают деньги радикальной белорусской оппозиции. В Кремле обвинения главы республики отвергли. РФ не вмешивается в белорусские выборы и другим не советует. Песков не увидел ничего, что бы эти выборы дискредитировало.

Выборы белорусского президента пройдут в республике 9 августа. 14 претендентов в кандидаты на пост главы Белоруссии сейчас собирают подписи в поддержку своего выдвижения. Для этого они должны заручиться доверием не менее 100 тысяч человек.