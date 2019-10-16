Песков: в Кремле рассмотрят обращение Израиля о помиловании Наамы Иссахар

Обращение властей Израиля о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар рассмотрят в Кремле. Накануне с такой просьбой к Владимиру Путину обратился Беньямин Нетаньяху.

Получение соответствующего обращения прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого привел «Интерфакс».

«Обращение будет рассматриваться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков не стал уточнять, на какой стадии рассмотрения оно находится.

Нааму Иссахар арестовали полгода назад, напомнила «Газета.ru». Недавно ее приговорили к 7,5 года лишения свободы за хранение и контрабанду наркотиков в значительном размере. Наказание 25-летней девушке предстоит отбывать в колонии.

Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную за наркотики израильтянку Подробнее

В суде она отрицала, что является контрабандисткой, но свою вину в хранении наркотиков признала.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину обращение, в котором попросил помиловать Нааму Иссахар. Ранее, как писали израильские СМИ, российская сторона предлагала обменять израильтянку на задержанного в стране четыре года назад гражданина РФ Алексея Буркова. Его заподозрили в хакерской деятельности.