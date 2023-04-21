Общество 21 апреля 2023, 13:37 Песков указал на верность решения об СВО на фоне линии НАТО по Украине Представитель Кремля Песков: курс НАТО по Украине подтверждает правильность решения об СВО РИА «Новости»

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НАТО продолжает линию на поглощение и втягивание Украины в альянс, что доказывает верность решения о начале специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о согласии всех стран альянса в том, чтобы Украина стала членом блока. Он подчеркнул, что ранее президент России Владимир Путин указывал на эту потенциальную угрозу.

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«Это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции, исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность», — слова Пескова привел ТАСС.

После визита в Киев Столтенберг заявил, что все страны, входящие в НАТО, едины во мнении о необходимости присоединения Украины к альянсу. Он также пообещал поддерживать страну столько, сколько потребуется.

Политолог Юрий Светов в беседе с «360» назвал это заявление Столтенберга «словами в воздух». Он отметил, что Украину в НАТО сейчас не примут, поскольку внимание альянса сосредоточено на Швеции.