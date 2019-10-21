Песков: Telegram в России не запрещен

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — заявил Песков во время своего выступления на одной из сессий международного форума «Открытые инновации», который проходит в технопарке «Сколково».

Он подчеркнул, что блокировка IP-адресов, которые использует Telegram, послужила серьезным стимулом к развитию различных технологических решений, исследований и стартапов. Песков отметил, что до этого в России никогда «так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров», а значит, эта процедура принесла определенную пользу развитию сферы.

VIII Международный форум «Открытые инновации» проходит на территории технопарка «Сколково» с 21 по 23 октября. Главная тема мероприятия: «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике».