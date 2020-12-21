Песков согласился с высказыванием Дерипаски о санкциях

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков согласился с бизнесменом Олегом Дерипаской, что санкции — это инструмент «самой настоящей гибридной войны». Ограничения должны вводить по решению Совбеза ООН. В США все это проворачивают незаконно.

«Однозначно можно согласиться с Дерипаской в том, что, безусловно, вот эти рестрикции <…> действительно разновидность гибридной войны. <…> Те рестрикции, которые вводят те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями. Это если, так сказать, придираться к букве закона», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что лучшим ответом на санкции Вашингтона против «Северного потока — 2» будет завершение строительства газопровода.

Ранее Дерипаска заявил, что все ограничения — это часть войны нового типа.