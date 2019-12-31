Песков рассказал, откуда пошли слухи о теракте в Магнитогорске

Слухи о том, что подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился в результате теракта, вбрасывались с территорий других стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я могу вам только напомнить, что вот эти вот слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран. Мы об этом, кстати говоря, говорили. И установлено, откуда это вбрасывалось, как и кем. Эти слухи старательно разогревались, подогревались», — сказал Песков, его цитирует РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента, авторы этих слухов пытались накручивать ажиотаж вокруг трагедии. Песков подчеркнул, что сейчас эту информацию можно назвать только слухами.

Обрушение подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря 2018 года. В результате происшествия погибли 39 человек.

Несколько дней назад Песков заявил, что подъезд в жилом доме в Магнитогорске обрушился в результате взрыва газа, а другая информация не соответствует действительности.