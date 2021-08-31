Песков рассказал об уровне антител у Путина после вакцинации

Вакцинация от коронавируса, которую прошел президент РФ Владимир Путин, дала положительный эффект. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первый компонент вакцины «Спутник V» Путин получил в марте, вторую прививку он сделал 14 апреля. По словам Пескова, препарат обеспечил выработку антител к коронавирусу, сообщил «Интерфакс».

«Вакцинация дала свой положительный эффект, он (Владимир Путин — прим. ред.) обладает необходимым защитным уровнем антител», — отметил представитель Кремля.

Давать другие комментарии о состоянии здоровья президента Песков отказался, пояснив, что это непубличная информация, а в Кремле не придерживаются практики распространения таких данных.

Накануне сам Путин во время беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал, что у него держатся хорошие показатели антител после вакцинации.

Ранее президент сообщал, что не столкнулся с какими-либо побочными эффектами после вакцинации. Только в течение нескольких часов после прививки он ощущал небольшой дискомфорт в месте укола на левой руке.