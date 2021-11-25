Песков рассказал об отношении Путина к непопулярным мерам против коронавируса

Президент РФ Владимир Путин является сторонником сбалансированности в вопросе борьбы с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя законопроект о введении QR-кодов в стране.

Говоря об отношении Путина к непопулярным мерам против ковида, представитель Кремля подчеркнул, что сейчас ситуация в стране беспрецедентная и президент не уходит от ответственности, сообщило РИА «Новости».

«Президент никогда не уходил от ответственности, и когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, президент всегда брал ответственность на себя», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин является сторонником продуманных и сбалансированных действий, но вместе с тем, по его словам, все должны отдавать себе отчет, что в России и других странах мира продолжается пандемия.

«И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер», — заключил он.

Госдума может рассмотреть законопроекты о введении системы QR-кодов 16 декабря. Если документы примут, то до 1 февраля россияне смогут предъявлять при посещении ряда общественных мест отрицательный ПЦР-тест. Но после этого результаты тестирования приниматься уже не будут.