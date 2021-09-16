Песков рассказал о вспышке коронавируса в окружении Путина

Люди из окружения президента РФ Владимира Путина, которые заразились коронавирусом, в основном являются сотрудниками, обеспечивающими его безопасность и жизнедеятельность. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в этом принимает участие достаточно большое количество людей, сообщил «Интерфакс».

«Кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей», — пояснил он.

Песков уточнил, что все заразившиеся переносят болезнь в легкой форме.

«Мне не известно ни об одном тяжелом случае», — подчеркнул пресс-секретарь.

Путин, по его словам, прошел необходимое тестирование и работает в обычном режиме. Несмотря на случаи заболевания сотрудников, представитель Кремля заверил, что людей для обеспечения безопасности и работы главы государства сейчас хватает.

Накануне Путин заявил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. Сам президент сейчас находится в самоизоляции.