Песков рассказал о церемонии принятия новых субъектов в состав России | 360°

Общество 30 сентября 2022, 12:32 Поделиться Telegram

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Viber Песков рассказал о церемонии принятия новых субъектов в состав России Песков: четыре договора о принятии новых субъектов подпишут в Кремле 30 сентября РИА «Новости»

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В церемонии принятия новых субъектов в состав РФ примут участие главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Она пройдет 30 сентября в Большом Кремлевском дворце.

В подписании документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Херсонской области Владимир Сальдо и глава Запорожской области Евгений Балицкий, сообщил ТАСС.

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«Главное событие — это мероприятие, которое начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю, объемное. И затем будет церемония подписания документов», — сказал Песков.

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Представитель Кремля напомнил, что ДНР и ЛНР были признаны Россией в рамках границ 2014 года. Информацию относительно территорий Херсонской и Запорожской областей он пообещал уточнить.

«Сегодня все уточним», — добавил он.

Песков обратил внимание, что эти регионы после заключения договоров с Россией станут неотъемлемой частью территории РФ, а также Союзного государства.

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