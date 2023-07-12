Общество 12 июля 2023, 14:50 Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай Представитель Кремля Песков: визит Путина в Китай стоит на повестке дня Пресс-служба Кремля

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Визит президента России Владимира Путина в Китай стоит на повестке, сроки обсуждаются. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы», — пресс-секретаря российского лидера процитировал ТАСС.

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Песков отметил, что для продолжения развития российско-китайских отношений сейчас «абсолютно удачный момент». Он дополнил, что темами переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут торгово-экономическое сотрудничество и международная обстановка. Представитель Кремля подчеркнул, что сотрудничество двух государств не направлено против третьих стран.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко встретилась в Китае с Си Цзиньпином и передала ему послание от президента РФ с наилучшими пожеланиями. По ее словам, российский лидер тепло вспоминал их встречу в Москве. В рамках этого визита председатель КНР пригласил Владимира Путина посетить Китай в октябре для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь», написал RT.