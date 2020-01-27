Песков рассказал о формальностях на пути помилования израильтянки Иссахар

«Сейчас все формальности выполняются, как только они будут финализированы, президент примет решение», — сказал он.

9 апреля 2019 года Иссахар летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. Девушку задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в ее багаже 9,6 грамма гашиша. В ноябре израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за хранение и контрабанду наркотиков.

Во время визита в Израиль 23 января Путин встретился с матерью Иссахар, пообещав, что с ее дочерью «все будет хорошо».

26 января Иссахар подала прошение о помиловании на имя президента. Подмосковная комиссия по вопросам помилования одобрила ее ходатайство.