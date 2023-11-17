Общество 17 ноября 2023, 10:25 Песков рассказал, кого из уехавших россияне вряд ли примут обратно Песков: россияне вряд ли примут обратно уехавших, ругавших родную страну MGIMO360 TV / YouTube

Читать 360tv в

Россияне вряд ли примут обратно покинувших РФ соотечественников, которые ругали свою родину, находясь за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

По словам представителя Кремля, среди уехавших из страны много запутавшихся и испугавшихся людей. Песков назвал страх нормальным чувством, свойственным человеку в ряде жизненных ситуаций. По мнению пресс-секретаря президента, ничего страшного в отъезде из России нет.

Реклама

«Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия открыта для всех, кроме врагов. Нужно не забывать, что среди уехавших за границу есть люди, собирающие деньги в поддержку украинской армии, обратил внимание пресс-секретарь главы государства.

Такие личности выступают на общественно-политических мероприятиях, где ругают Россию и клевещут на нее, указал представитель Кремля. Этим людям будет очень сложно вернуться, причем не только из-за действующих против них законов, сказал Песков.

«Люди их не примут. <…> Те, кто, грубо говоря, разинул рот на свою страну, — им уже будет очень сложно объясниться перед людьми, которые живут у нас», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин отмечал, что не видит ничего аморального в самом факте отъезда из родной страны. По словам главы государства, здесь вопрос заключается в поведении и действиях того или иного человека.