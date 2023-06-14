Общество 14 июня 2023, 15:37 Песков рассказал, когда Россия может выйти из зерновой сделки Представитель Кремля Песков: РФ может выйти из зерновой сделки по ее окончании РИА «Новости»

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Россия не намерена бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг продления зерновой сделки и может выйти из договоренностей после окончания их действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия демонстрирует ответственный подход к черноморской инициативе, в то время как Запад не выполняет договоренности.

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«В условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, вот это проявление доброй воли, политической воли, не может быть бесконечно», — слова Пескова привел ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что действительно рассматривается вопрос о выходе РФ из зерновой сделки. По его словам, это может произойти не в досрочном порядке, а после истечения нынешних сроков ее действия.

Президент России Владимир Путин допустил выход страны из черноморской инициативы. Он отметил, что к решению может привести использование Украиной зернового коридора в военных целях. Глава государства также указал на невыполнение Западом договоренностей в рамках сделки.

В ООН, комментируя слова Путина о выходе из зерновой сделки, заявили, что организация продолжит усилия по обеспечению поставок зерна с Украины, а также экспорта продовольствия и удобрений из России.