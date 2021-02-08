Песков рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии

В августе этого года мир вернется к допандемийной жизни. К этому времени доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иммунологи, по его словам, рассчитали, что необходимо, чтобы у 60% населения Земли появился иммунитет к коронавирусу, тогда можно забыть о карантине. Песков предположил, что такая иммунизация произойдет к середине лета, так как многие страны успешно работают над этим. Песко отметил высокие темпы вакцинации в Израиле, США и России.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом 105 миллионов человек, умерли более 2,3 миллиона.

Ранее телеведущий Владимир Познер предположил, что к июлю россияне смогут вернуться к нормальной жизни и получат возможность летать во многие страны мира.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что меры из-за COVID-19 действительно помогли в борьбе против гриппа.